SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo volta atrás em taxação de importação, Moro em reunião com STF, morre aos 92 anos Boris Fausto e outras notícias para começar esta quarta-feira (19).

MERCADO

Recuo em medida que afeta compras internacionais teve pressão de Janja e veto de Lula. Fim da isenção para compras de até US$ 50 vinha sendo motivo de grande desgaste para o governo.

INFLAÇÃO

Governo mantém em novo arcabouço reajuste de despesas adotado após manobra de Guedes. IPCA de referência para reajustar teto será o de janeiro a dezembro, previsto para ser mais alto que o encerrado até junho.

GOVERNO BIDEN

Porta-voz de Biden diz que tom do Brasil sobre Ucrânia não é de neutralidade. Casa Branca critica afirmação de que EUA incentivam a guerra e faz ressalva sobre bom relacionamento com Brasília.

CELSO AMORIM

'Não somos obrigados a seguir todas as opiniões dos EUA', diz Celso Amorim. Homem das missões internacionais e assessor especial de Lula, o ex-chanceler diz que ao Brasil interessa um mundo multipolar e sem uma guerra fria entre bons e maus pois nele 'nossa voz será mais ouvida'.

GOVERNO LULA

Governo sobe tom, repudia ação do MST e pede desocupação de área da Embrapa. Mudança de postura é primeiro sinal do governo favorável ao agronegócio, avalia líder da bancada ruralista.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro ensaia discurso de vítima e deve recorrer ao STF contra inelegibilidade. Aliados dizem que presidente está inconformado com processo no TSE; julgamento pode ocorrer ainda em abril.

POLÍTICA

Moro tem reunião com presidente do STF após denúncia da PGR por fala sobre Gilmar. Ex-juiz tem encontro fechado com Rosa Weber, após repercussão de vídeo em que fala sobre 'comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes'.

JUSTIÇA

Autor de ataque a creche vira réu; para promotor, ele compreende gravidade de seus atos. Justiça de SC aceitou denúncia do Ministério Público, que descartou pedir exame de sanidade mental.

POLÍTICA

Morre aos 92 anos Boris Fausto, um dos principais historiadores do Brasil. Professor de ciência política da USP, foi autor de livros fundamentais para a compreensão do país no século 20.

MUNDO

Auschwitz pede respeito à memória do Holocausto após fotos 'descoladas' de turistas. Mais de 1 milhão de pessoas morreram no campo de concentração, hoje convertido em museu.

JUSTIÇA

Fotos de Marília Mendonça morta devem ser apagadas das redes, determina Justiça. Imagens da autópsia da cantora, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, vazaram na semana passada.

TELEVISÃO

Marcius Melhem expõe conversa com atriz que o acusa de assédio sexual. OUTRO LADO: Georgiana Góes diz que exposição de mensagens é um método usado por assediadores para intimidar vítimas.

CULTURA

Roy Rosselló, do Menudo, diz que foi estuprado por empresário do grupo. Jose Menendez foi morto em 1989 pelos próprios filhos, que alegam que o pai passou anos abusando sexualmente deles.

COTIDIANO

Entregador agredido no Rio diz estar 'perplexo' após ex-atleta acusá-lo de homofobia. Em depoimento, Sandra Mathias disse ter sofrido preconceito de gênero e negou racismo.

COMIDA

Homus ganha espaço com versões 'diferentonas' com linguiça e cogumelos em SP. Casas se espelham na diversidade do Oriente Médio para criar receitas da pasta de grão-de-bico.