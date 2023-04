SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, Neném Borges (MDB), foi morto a tiros em casa na noite de terça-feira (18). A cidade fica a 100 km da capital potiguar.

Joseilson Borges da Costa, 43, ocupava o cargo pela segunda vez após ser reeleito em 2020. Ele assumiu o comando da cidade de 12 mil habitantes em 2018, quando presidia a Câmara Municipal de São José do Campestre.

Segundo a pasta de segurança, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte começou a investigar o assassinato desde ontem, com apoio de equipes da 6ª Delegacia Regional e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

"O caso está sendo tratado pela instituição com a importância e prioridade que um fato de tamanha gravidade merece", afirma a nota.

Antes de ser prefeito, Neném era vereador também pelo MDB. Chegou ao Executivo por causa da cassação dos mandatos de Maria Alda Romão Soares e Eliza Assis de Oliveira Borges, respectivamente prefeita e vice-prefeita, eleitas em 2016.

Depois de assumir o cargo interinamente, Neném foi eleito com 3.949 votos em eleições suplementares organizadas em 2018 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

A Prefeitura de São José do Campestre ainda não emitiu nota sobre a morte, mas já publicou imagens de luto em perfis de rede social.