SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva a pedido da Pfizer aponta que 88% das mães acreditam que as escolas poderiam facilitar a vacinação de crianças e adolescentes tanto fornecendo informações quanto aplicando as doses em si.

Além disso, 91% provavelmente aprovariam a aplicação de doses nas unidades de ensino.

"As mães brasileiras estão pedindo ajuda para vacinar seus filhos. Sozinhas, elas não estão dando conta do desafio de manter seus filhos vacinados respeitando o calendário vacinal", sintetizou o diretor do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, durante o evento de divulgação da pesquisa, na manhã desta quarta-feira (19), em São Paulo.

O estudo "Escola: uma aliada da vacinação infantil", que se baseia nas respostas de 2.000 mulheres com filhos de até 15 anos entrevistadas nas diferentes regiões do país, e mostra que 66% das mães já atrasaram a vacinação dos filhos ou deixaram de imunizá-los por não lembrar a data da vacinação (50%), falta de tempo (38%), morar longe do posto (35%) ou ter perdido a carteirinha de vacinação (25%).

As entrevistadas também indicaram outros motivos que atrapalham a vacinação: falta de conhecimento sobre o calendário vacinal (45%), horário de funcionamento dos órgãos de saúde (39%) e dificuldade de acesso aos postos de saúde (39%).

Para elas, a escola poderia ajudar a lembrar do calendário vacinal e seria prático se os filhos fossem vacinados nas unidades de ensino porque isso evitaria deslocamentos e gastos.

Entre as mães consultadas, 85% afirmaram que, se houvesse vacinação nas escolas, a cobertura vacinal infantil poderia ser maior e, para 82%, se as escolas ajudassem no controle das datas de vacinação, mais crianças estariam com a carteirinha em dia.

Elas também indicaram que ficariam seguras com a vacinação na escola se soubessem que seria realizada por profissionais de saúde qualificados (81%), que a medida evitaria o atraso nas vacinas de seus filhos (77%) e, para 76%, "a escola é o lugar ideal para ter a possibilidade de vacinação infantil".

Segundo a pesquisa, a imunização nas escolas também ajudaria parcela das mulheres que precisam perder um dia de trabalho para levar os filhos aos postos.

Na região Norte, 51% das mães afirmaram que já faltaram ao trabalho para poder imunizar os filhos, taxa acima da média nacional, de 45%. Também nesses estados, 66% das mulheres relataram ter dificuldades para gerenciar a carteirinha de vacinação.

"O que faz alguém não se vacinar no Pará, na Bahia, não é o mesmo observado nos Jardins ou no interior do Rio Grande do Sul", lembrou o pediatra Renato Kfouri, presidente do departamento de imunologia da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).

Kfouri destacou que, enquanto para as classes mais baixas questões de acesso e conveniência interferem na taxa vacinal, nas mais altas a hesitação geralmente está relacionada a uma falta de percepção de risco da doença e mesmo de confiança nos imunizantes.

"Pela primeira vez, vemos pais vacinados que não querem vacinar seus filhos", comentou o médico.

A baixa percepção de risco das doenças foi apontada por 9% das mães como um motivo que atrapalha a vacinação infantil, mesmo índice da falta de profissionais para aplicação das doses. Em seguida, aparecem falta de algum documento que impede a vacinação (10%) e a falta de confiança nas vacinas (17%).

Na terça-feira (18), a AMB (Associação Médica Brasileira) e o Ministério da Saúde realizaram uma reunião para alinhar ações em conjunto visando à conscientização da população sobre a importância de se vacinar e à retomada das altas taxas de vacinação.