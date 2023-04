SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor de uma escola pública de Campo Largo (PR) foi denunciado pelo MP-PR (Ministério Público do Estado do Paraná) por suposto assédio sexual contra estudantes.

O professor teria assediado pelo menos 8 alunas, todas adolescentes na época dos fatos, entre 2021 e 2023.

De acordo com as vítimas, ele usaria o fato de ter sido secretário municipal de educação para desestimulá-las a registrar qualquer acusação contra ele, alegando que não teriam resultado.

As alunas decidiram denunciar o professor após assistirem a uma palestra do MP-PR sobre crimes como o assédio sexual.

O MP-PR denunciou o professor por 11 crimes de assédio sexual.

A denúncia também pede o afastamento do professor e que ele seja proibido de entrar na escola em que dá aulas e de manter contato com as supostas vítimas e testemunhas.