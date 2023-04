SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 2,8 milhões de veículos devem trafegar pelas estradas paulistas no feriado deste fim de semana, entre sexta-feira (21) e domingo (23). Mesmo com chuva e frio, o dia de Tiradentes deve aumentar o fluxo de viajantes para fora da capital a partir de quinta (20), com 1,6 milhão de veículos.

As estimativas são do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula as estradas sob concessão. O rodízio de veículos será suspenso na capital paulista na sexta-feira (21).

Ainda, na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a CCR RioSP fará uma operação especial entre quinta e segunda (24), com obras suspensas para liberar espaço a partir do meio-dia desta quinta-feira. Na ida, são esperados 300 mil veículos. Na volta, 560 mil, com movimento mais intenso na madrugada de segunda.

O movimento para o litoral, segundo o DER, deve ser de 854 mil veículos. De acordo com a Artesp, 240 mil devem descer a serra em direção à Baixada Santista. Pode haver operações especiais no sistema Anchieta-Imigrantes de acordo com os horários de maior fluxo, com sete pistas para o litoral e três para a capital. Na volta, a operação muda com duas pistas para o litoral e oito para a capital.

Na Rio-Santos, operada pela CCR, a expectativa é de 60 mil veículos na ida e 31 mil na volta.

Tamoios, Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco-Raposo devem ter operação normal nas pistas na ida e na volta.

No Rodoanel, o trecho oeste deve receber 540 mil veículos, enquanto sul e leste devem receber 227 mil.

O fluxo deve ser maior, de forma geral, das 9h de quinta às 13h de sexta. O retorno, no domingo (23), deve ser mais movimentado entre 8h e 20h.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, não há escapatória para motoristas, com previsão de muito movimento na ida e na volta, seguindo a regra geral.

A orientação também serve para a Tamoios, que deve ter 131 mil veículos trafegando durante o feriado.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-70), o motorista deve preferir horários antes das 14h de quinta e depois das 13h de sexta. A volta será mais tranquila até as 10h de domingo.

Os 456 mil veículos que vão passar pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes devem sair da capital na quinta ou evitar o período das 9h às 13h de sexta. Para voltar, devem escolher o período da manhã, antes do meio-dia, ou após as 20h.

O sistema Castello Branco-Raposo, vale evitar a tarde e o começo da noite de quinta, entre 16h e 20h, e a manhã de sexta, das 8h às 12h. No retorno, os melhores horários são antes das 11h ou depois das 20h.

Já no Rodoanel, o movimento será mais intenso na quinta, entre 15h e 20h, no trecho Oeste.