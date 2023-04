BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Santa Catarina teve o primeiro registro de neve em 2023. A precipitação ocorreu juntamente com chuva congelada por volta das 21h desta quarta (19) no município de Bom Jardim da Serra, segundo informações do Epagri/Ciram (Centro de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia) do estado.

A temperatura na região durante a noite ficou na casa dos 2°C. Esse tipo de precipitação é menos comum em abril e mais observado a partir de maio, segundo o meteorologista do Epagri/Ciram, Marcelo Martins. Desde 1999, quando foi criado o banco de dados do centro, esta é a quinta vez que isso ocorre no mês de abril no estado.

Conforme o meteorologista, a intensidade da neve foi fraca, enquanto a da chuva congelada foi moderada. "Foi mais chuva congelada que neve", diz Martins. A diferença entre ambas é que a neve são flocos formados por cristais de gelo. Já a chuva congelada é a água que chega ao solo em estado sólido, conforme explicação da Defesa Civil de Santa Catarina.

Martins afirma que a explicação para o registro do fenômeno em abril no município catarinense foi a presença de um ciclone no litoral que empurrou nuvens para o continente, onde havia uma massa de ar frio e seco. O meteorologista diz, porém, que não há previsão para mais neve para os próximos dias.

No ano passado, a ocorrência de neve no mês de maio nas cidades de Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e São Joaquim, todas em Santa Catarina, movimentou turistas e moradores. Os municípios são acostumados a baixas temperaturas.