SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os serviços públicos funcionarão com horário de atendimento diferente nesta sexta-feira (21) durante o feriado de Tiradentes.

As unidades de saúde, por exemplo, funcionarão normalmente, inclusive para vacinação contra a Covid-19 e multivacinação. Parques também vão manter o horário tradicional.

O rodízio ficará suspenso e as ciclofaixas vão funcionar na sexta e no domingo, das 7h às 16h.

Operação dos ônibus

A frota do sistema de transporte público municipal no dia 21 de abril será correspondente aos sábados, com cerca de 6.600 ônibus em circulação.

A SPTrans informa que o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Santo Amaro, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h. Já as lojas Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os apps credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível neste site. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Mercados e sacolões

Todos estarão abertos, mas cada um opera em horários diferentes. As feiras livres também funcionam normalmente. Os horários e endereços dos sacolões e feiras podem ser consultados aqui.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que funcionarão normalmente as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e AMAs/UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas, inclusive para vacinação contra a Covid-19 e multivacinação. No sábado (22), a imunização ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais ? das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde Integradas ? das 7h às 19h;

Hospitais Municipais;

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

Prontos-socorros Municipais;

Unidades de Pronto Atendimento;

Centros de Atenção Psicossocial IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192;

Laboratório de Emergência Toxicológica;

Complexo Regulador de Urgência e Emergência;

Centro de Controle de Intoxicações.

Funcionarão para demandas internas os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) III. Estarão em regime de plantão a DVZ (Divisão de Vigilância de Zoonoses), a DVE (Divisão de Vigilância Epidemiológica) e a Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico).

Os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados durante o feriado.

Assistência social

Estarão abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Serviço Especializado de Abordagem Social, Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos, Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Estarão fechados: Supervisão de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica, Centro para Crianças e Adolescentes, Centro para a Juventude, Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos, Núcleo de Convivência para Idosos, Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência, Centro Dia para Idosos, Centro de Referência do Idoso, Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família, Centro de Convivência Intergeracional, Centro de Defesa e Convivência da Mulher, Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Direitos Humanos

Estarão fechados os Centros de Referência, de Cidadania das Mulheres e os postos Metrô e Sacomã, além dos Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial e os Centros e Unidades Móveis de Cidadania LGBTI+.

Também não haverá atendimento no Polo Cultural da Terceira Idade, nos Centros de Referência e Atendimento aos Imigrantes e em seus respectivos postos avançados.

Estarão fechados a Ouvidoria de Direitos Humanos, o Serviço de Inclusão Social e Produtiva e o Centro de Promoção e Defesa da População em Situação de Rua.

A Casa da Mulher Brasileira estará aberta, assim como o Centro de Referência da Criança e do Adolescente, das 8h às 19h. As ações do projeto Vidas no Centro serão realizadas das 7h às 19h.

Os 52 Conselhos Tutelares estarão em regime de plantão, por meio dos celulares de apoio. A lista de contatos pode ser obtida aqui.

Educação

Os CEUs (Centros Educacionais Unificados) estarão abertos durante o feriado.

Minhocão

O horário de funcionamento do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, será das 7h às 21h45. O público contará com tapetes de ioga, barras de street para patins e skate, poderá utilizar o tabuleiro de xadrez, e também bancos e espreguiçadeiras.

Ciclofaixa de lazer por trechos

Trecho Paulista / Jabaquara (18.616 metros)

Trecho Paulista / Centro (16.204 metros)

Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera (10.252 metros)

Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo (7.902 metros)

Trecho Pq do Povo / Pq. Villa Lobos (15.018 metros)

Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré (8.542 metros)

Trecho Zona Oeste / Pq do Povo (10.174 metros)

Trecho Zona Norte (8.316 metros)

Trecho Zona Leste (19.104 metros)