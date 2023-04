RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu nesta quinta-feira (20) um arsenal de armas brancas no apartamento de um advogado em Copacabana, na zona sul da cidade. A investigação apontou que o homem usava facas e machadinhas para ameaçar vizinhos e funcionários do prédio em que mora.

O nome do suspeito não foi divulgado. Ele foi levado para a delegacia junto a um advogado, mas não quis prestar depoimento. Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O arsenal ficou apreendido, mas o suspeito foi liberado.

A Folha não conseguiu localizar a defesa dele.

Na residência, os agentes encontraram uma espingarda e uma pistola de ar comprimido, munição de chumbinho, machadinhas, facões, tacos de baseball e soco inglês.

De acordo com o delegado Sandro Caldeira, trata-se de uma ação preventiva da 12ª DP, em Copacabana, após uma denúncia feita pelos moradores do edifício.

"Os relatos dão conta de que o suspeito fazia ameaças de morte a síndico, porteiro, garagistas e outros vizinhos, dizendo que eles estariam com os dias contados", disse. A polícia ainda apura a motivação dessas ameaças.

Ainda segundo Caldeira, os moradores também suspeitaram que o homem fabricava explosivos dentro de casa. "Os vizinhos encontraram fogos de artifício sem pólvora no lixo dele, o que gerou a suspeita de que estivesse criando algum tipo de artefato explosivo dentro de casa. A partir dessa informação, nós pedimos à Justiça um mandado de busca e apreensão", afirmou.

Na casa do advogado, os agentes também encontraram um notebook e dois celulares, que foram apreendidos e serão analisados para identificar se há outras pessoas envolvidas no crime.