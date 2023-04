SÀO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moraes quebra sigilo do 8/1, Amorim vai à Ucrânia, Padilha volta a criticar o MST e outras notícias para começar este sábado (22).

STF

Moraes quebra sigilo de imagens do 8/1 do Planalto e manda ouvir servidores do GSI. Ministro determina que Gabinete de Segurança Institucional compartilhe gravações em até 48 horas.

General diz que houve 'apagão' no 8/1 e que não sabia de nível de risco.

INVASÃO RUSSA

Celso Amorim decide viajar à Ucrânia após críticas às falas de Lula sobre guerra. Assessor especial da Presidência foi recentemente a Moscou, onde se encontrou com Putin.

POLÍTICA

Padilha volta a criticar ações do MST e diz que há outras formas de luta. Atuação do movimento irritou Lula, que teme ruído com agronegócio e no Congresso.

VIAGEM OFICIAL

Janja vai a loja de luxo em Lisboa após polêmica sobre taxar compras online. Passeio da primeira-dama ocorre durante visita do presidente a Portugal e gera polêmica.

Janja foi a loja comprar gravata para Lula, diz assessoria.

PAINEL

Constituição Federal ganhará versão em língua indígena. Tradução para o nheengatu será realizada por profissionais indígenas.

FGTS

Revisão do FGTS pode dar R$ 1.400 a mais em 10 anos para quem ganha o mínimo. Nova fórmula de cálculo, em julgamento pelo STF, pode aumentar rendimentos dos trabalhadores ao considerar rendimento da poupança.

MUNDO

Alberto Fernández anuncia que não concorrerá à reeleição. Presidente argentino, muito impopular no país, divulgou decisão em vídeo nas redes sociais.

ÁFRICA

Conflito no Sudão já deixa mais de 400 mortos e segue em meio a feriado islâmico. Em vez de cessar-fogo, Exército entra em nova fase contra milícia com ataques diretos por solo.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Apresentado sob protestos, Cuca se declara inocente e afirma: 'Não sou bandido'. Torcedoras e torcedores do Corinthians cobram saída do treinador por caso de violência sexual em 1987.

COTIDIANO

Mesmo com orçamento recorde, Prefeitura de São Paulo desiste de promessas. Gestão Ricardo Nunes diz que metas passam por escrutínio para análise de viabilidade.

RIO DE JANEIRO

Polícia apreende arsenal de armas brancas em casa de advogado no Rio. Segundo a polícia, ele ameaçava vizinhos e funcionários do prédio em que mora em Copacabana.

PODCAST

Por que fofocas sobre a vida de pessoas desconhecidas viraram febre em podcasts. Produções com histórias de traições e fracassos dominam as listas de podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo todo.

COMIDA

Conheça dez restaurantes novos em São Paulo de culinárias variadas, como Elea Forneria e Incêndio. Roteiro inclui casas de cozinhas italiana, francesa e mediterrânea, entre outras.