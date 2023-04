SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente deixou três pessoas mortas no Cangaíba, na zona leste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (21).

No acidente, um veículo da marca BMW chocou-se violentamente contra uma árvore na avenida Doutor Assis Ribeiro, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Com o impacto, uma das rodas dianteiras se desprendeu do veículo e caiu no telhado de uma casa --ninguém ficou ferido no imóvel.

Foram acionados policiais militares e o resgate. O motorista, de 23 anos, teve o corpo arremessado para fora do veículo e morreu no local.

Já duas passageiras, de 37 e 36, foram levadas a hospitais próximos, mas não resistiram aos ferimentos. Uma terceira mulher, também passageira, de 21 anos, foi socorrida e atendida em um hospital, porém não informações sobre seu estado de saúde.

O local e o veículo passaram por perícia e solicitou-se que as vítimas sejam submetidas a exames toxicológicos.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, no 10º distrito policial (Penha de Franca). A polícia deve apurar as causas do acidente.