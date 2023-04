SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o perito criminal Ricardo Molina, 71, por ameaça contra a ex-mulher, a advogada Janinne Jasem, 28. A apuração está a cargo da 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas, no interior de São Paulo.

Janinne procurou a polícia em 11 de março após gravar Molina, de quem está separada desde outubro, ameaçando-a de morte durante uma discussão. Na ocasião, o perito urinou em uma Bíblia dela.

Dois dias depois, ela conseguiu na Justiça uma medida protetiva que garante o afastamento do perito dela em um raio de 200 metros. Ele também está proibido de manter contato com a ex-mulher.

O perito afirmou à reportagem, em email enviado à reportagem neste sábado (22), que se manifestará nos autos e que as provas "irão derrubar todas essas acusações infundadas e descontextualizadas."

"Janinne Jasem é uma mentirosa e trata-se de uma oportunista, alpinista social", escreveu Molina. "Convivemos durante quase cinco anos e nunca houve qualquer incidente de agressão (inclusive no que diz respeito ao vídeo ora divulgado). Melhor dizendo: nunca houve incidente de agressão de mim contra ela, mas o oposto aconteceu várias vezes."

O perito já atuou em casos de destaque, como a investigação da morte de PC Farias, e é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou.

O vídeo a que ele se refere foi divulgado pela pela advogada no último dia 10 em sua conta no Instagram. Nele, o perito aparece visivelmente alterado na casa dele e a xinga em diversos momentos. Molina e Janinne estão separados por uma porta de vidro. Ele se aproxima e diz entre um vidro quebrado: "Eu vou te matar, sua filha da puta. Eu quero que você morra".

Em um momento, Molina, com uma das mãos ensanguentada, urina e pisa sobre uma Bíblia aberta caída no chão, o que, segundo Janinne, teria como objetivo atacar sua religião. O perito teria ainda jogado diversos pertences dela, em sua maior parte roupas, pela janela.

Segundo a advogada Jaqueline Gachet, defensora de Janinne, sua cliente esteve na delegacia na última quinta-feira (20), prestou novo depoimento e entregou provas, como pendrive e vídeos, das ameaças que diz ter recebido de Molina.

O objetivo, de acordo com outra defensora de Janinne, Luanna Lance, é que o perito responda também por lesão corporal, vilipêndio de objeto religioso e maus-tratos de animais, pois Molina teria tentado agredir um cão de estimação durante a discussão.

Gachet afirmou não ter sido o primeiro episódio de agressão de Molina contra a ex-companheira. Conforme relatos feitos por Janinne a ela, o perito sempre foi agressivo, e ela passava por constantes situações de violência física, patrimonial e psicológica.

Janinne disse ter conhecido o perito em 2016 e que, dois anos depois, ele a pediu em casamento. Ela afirmou, em vídeo publicado numa rede social, que era impedida de trabalhar, que o auxiliava nas atividades profissionais dele sem receber salário fixo e que descobriu diversas traições de Molina.

No email enviado à reportagem, ao qual anexou imagens que descreveu como momentos felizes do casal, Molina disse que Janine "não reconhece seu problema psiquiátrico e projeta em quem está mais próximo (no caso, eu) a 'culpa' por seus sintomas".

Segundo ele, a ex-mulher busca passar a ideia de que a vida deles foi um inferno. "Não foi. Foi uma relação, na maior parte do tempo, de amor. Houve discussões? Sim, como em qualquer relacionamento", escreveu o perito.

Também citou que, em quase cinco anos de relacionamento, ela não registrou boletim de ocorrência contra ele. "A imprensa precisa entender que está entrando em uma canoa furada. No vídeo apresentado pela Janinne não há nenhum crime. Só gente que nada entende da lei pode ver crime ali", disse Molina.

Ainda de acordo com suas palavras, o vídeo "mostra apenas um momento de real fúria e decepção, quando soube, naquele mesmo dia, que, apesar de ter aparentemente 'voltado' ao casamento (por iniciativa dela, vale lembrar), Janinne continuava fazendo um jogo duplo e se encontrando com o amante".