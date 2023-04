SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, em uma explosão na noite deste sábado (22) em um condomínio em Campos do Jordão (a 181 km da capital paulista).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a explosão ocorreu por volta das 20h e foi causada por um vazamento de gás em um dos apartamentos. O local ainda passará por perícia.

O condomínio fica na rua dos Manacás, no morro do Elefante. De acordo com a Defesa Civil, o conjunto tem 32 apartamentos. Ao menos dez foram atingidos pela explosão.

Ainda segundo a instituição, uma jovem de 24 anos e uma adolescente de 14 anos sofreram ferimentos graves e foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Taubaté.

Uma mulher de 52 anos e outra adolescente de 14 anos com ferimentos leves foram levadas para o Hospital Municipal de Campos do Jordão.

Em nota, a Prefeitura de Campos do Jordão afirma que o prédio atingido foi interditado e deverá passar neste domingo (23) por vistoria da perícia da Polícia Civil, de engenheiros do município e de técnicos da Defesa Civil. Só depois desse processo o imóvel será liberado de forma parcial para que os condôminos possam retirar seus pertences.

Além do resgate pelos bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Nas redes sociais, relatos dão conta de que o estrondo foi sentido de longe.

O coronel aposentado da PM Paulo José Ribeiro da Silva, 59, estava em um parquinho com a família, no bairro Capivari, quando escutou o barulho.

"Eu ouvi a explosão, bem intensa. Foram dois impactos, e logo em seguida a movimentação. Eu falei para minha família que achava que era explosão por vazamento de gás. Depois [vimos] várias viaturas chegando, circulação de bombeiros", contou.