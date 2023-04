SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após aproveitar o feriado de Tiradentes, motoristas enfrentam lentidão nas estradas paulistas na noite deste domingo (23). Apesar das temperaturas mais baixas, milhares de pessoas viajaram para o litoral do estado, enquanto outros seguiram para o interior.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que regula as estradas sob concessão) estimam que cerca de 2,8 milhões de veículos devem trafegar pelas estradas paulistas entre sexta-feira (21) e domingo (23).

Confira abaixo a situação das principais rodovias:

ANCHIETA-IMIGRANTES

A rodovia dos Imigrantes está congestionada no sentido capital do km 51 ao km 46 devido ao excesso de veículo, segundo a concessionária Ecovias. A Anchieta não apresenta nenhum ponto de lentidão.

Está em vigor neste domingo a operação subida 2x8. Nesse modelo a subida para a cidade de São Paulo é feita pelas seis pistas da Imigrantes e por duas pistas da Anchieta, enquanto a descida em direção ao litoral é feita pelas outras duas pistas da Anchieta.

AYRTON SENNA

No sentido capital paulista da rodovia Ayrton Senna, o motorista depara com trânsito moderado a partir do km 29. Na rodovia Carvalho Pinto, há congestionamentos em Jacareí.

SISTEMA ANHAGUERA-BANDEIRANTES

O trânsito está intenso nas duas vias, mas somente há congestionamentos na rodovia dos Bandeirantes na chegada à capital paulista, do km 13 ao km 23 e também do km 58 a 70 km.

TAMOIOS

A rodovia dos Tamoios apresenta congestionamento nos Km 6, próximo a São José dos Campos, e km 80 na região de Caraguatatuba.

FERNÃO DIAS

Apresenta uma fila de 18 quilômetros no km 516 em Igarapé, no sentido Belo Horizonte. A faixa da esquerda está bloqueada nesta região.

DUTRA

A rodovia Dutra tem tráfego intenso em Guarulhos no sentido Rio/São Paulo, por obras nos km 214 e km 218. Também há congestionamento em razão de um acidente do km 261 a 268, em Barra Mansa (RJ).