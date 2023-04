SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima na capital paulista neste início de semana se manterá sem chuvas e com alternância entre madrugadas e início de manhãs frias e tardes ensolaradas e agradáveis, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

O ar seco será predominante e isso é o que manterá o tempo estável. Os paulistanos devem esperar, porém, por uma grande amplitude térmica, ou seja, muita diferença entre as temperaturas máximas e mínimas ao longo do dia.

Nesta segunda-feira (24), o dia começa com muitas nuvens e formação de névoa úmida ao amanhecer.

Ainda pela manhã, o Sol passa a predominar, o que vai favorecer a rápida elevação da temperatura. Os termômetros oscilam entre a mínima de 14° C e a máxima de 25° C.

Na terça-feira (25), o CGE pede atenção para a formação de nevoeiro entre a madrugada e o amanhecer, o que vai restringir a visibilidade.

Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o Sol aparece. Isso deverá fazer o dia mais quente. A temperatura mínima para esta terça deverá ser de 13° C, enquanto a máxima prevista é de 26° C.

O tempo voltará a ficar seco. Os menores percentuais de umidade deverão ficar próximos a 35%.

A exemplo de São Paulo, outras capitais do Sudeste terão bastante variação térmica e dias predominantemente secos neste início de semana, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No Rio de Janeiro, a segunda-feira deve registrar temperatura mínima de 18° C máxima de 25° C. A umidade poderá cair a 50%.

Em Belo Horizonte, a mínima é de 15° C e, a máxima, de 25° C. A umidade na capital mineira tende a cair a até 35%.

No Sul, o tempo também fica seco e, mesmo com poucas nuvens no céu, a temperatura não sube muito nesta segunda. Em Curitiba, irá variar entre 13° C e 22° C.

No centro do país, a temperatura não sobe tanto na capital federal e o Sol aparece entre muitas nuvens. A mínima prevista para Brasília nesta segunda é de 17° C, enquanto a máxima não passa dos 23° C. A umidade mínima deve ser de 65%.

Pancadas de chuva isoladas ocorrem em alguns pontos da região Nordeste. Em Salvador, deve haver muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã, tarde e noite. Os termômetros na capital da Bahia marcam entre 25° C e 28° C.

Também volta a chover na região sul da Bahia, onde um temporal na madrugada da última sexta-feira (21) deixou ruas alagadas, inundou casas e causou deslizamentos em cidades da região como Ilhéus e Santa Cruz Cabrália.