SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 24 anos, identificado como Emerson Milanez, morreu atropelado pelo próprio trator em Morro Grande, em Santa Catarina.

O Saer (Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina) divulgou que o atendimento foi solicitado no começo da tarde da última sexta-feira (21).

Milanez trabalhava na propriedade da família dirigindo um trator e sofreu um mal súbito, caindo do veículo.

Inconsciente no chão, ele acabou sendo atropelado. O jovem sofreu politraumatismo grave, com múltiplas lesões no corpo. Ele morreu no local.