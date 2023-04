SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ana Hikari rescindiu seu contrato com a Globo e assinou com a plataforma de streaming Star+. Na nova casa, a artista estará no elenco da série "Amor da Minha Vida", ao lado de Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão.

Segundo nota enviada à reportagem pela assessoria de imprensa da atriz, o fim do contato com a Globo ocorreu de "forma amigável". Hikari estreou na emissora em 2017, com "Malhação - Viva a Diferença".

Ela também está na série "As Five", do Globoplay, como uma das protagonistas, que teve sua terceira temporada gravada. Além disso, a atriz participou da novela "Quanto mais Vida, Melhor!", de 2021.

"A TV Globo, para mim, é e sempre vai ser um lugar de extrema importância na minha carreira. Agora, estou vivendo o desafio de estar no mercado audiovisual, pronta para trabalhar em diversos lugares", afirma Hikari, em nota.