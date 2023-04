SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O condomínio Saint Etienne Residencial, no Morro do Elefante, em Campos do Jordão, que teve o prédio atingido por uma explosão na noite de sábado (22), teve liberação parcial para que moradores possam acessar os imóveis e retirar seus pertences.

A liberação ocorreu nesta segunda (24) após a realização de perícia conjunta feita pela Defesa Civil, especialistas de criminalística e engenheiros estruturais.

A explosão danificou dez dos 32 apartamentos do condomínio e deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com a prefeitura do município, a edificação não apresenta risco de queda. Depois da perícia os apartamentos de números pares, à direita da torre, foram liberados para acesso dos moradores para retirada de pertences.

Os de número ímpares, à esquerda, ainda não tiveram o acesso liberado pela Defesa Civil.

Ainda segundo a prefeitura, o condomínio vai precisar apresentar um plano de trabalho para recomposição das paredes, melhoria dos tetos e pisos dos apartamentos atingidos.

Somente após essa fase, o condomínio terá a autorização para iniciar a recuperação dos apartamentos atingidos na explosão.

Há um inquérito aberto e a investigação do acidente está em andamento. Nos próximos dias a Polícia Civil deve ouvir pessoas que frequentaram o local nos últimos meses.

O condomínio estava com documentos da prefeitura e do Corpo de Bombeiros regularizados, segundo o secretário de Segurança Pública e Cidadania da cidade, Wander Vieira, que também coordena a Defesa Civil no município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão pode ter sido causada por um acúmulo de GLP, o gás de cozinha, em um dos apartamentos. No condomínio, é usado para aquecimento de água e nas lareiras.