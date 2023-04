SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da policial penal Daniella Cruvinel, de 41 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (24) depois de quatro dias desaparecido após um acidente de moto aquática no Lago das Brisas, em Buriti Alegre -a cerca de 182 quilômetros de Goiânia.

O acidente com a moto aquática ocorreu por volta das 17 horas de sexta-feira (21), segundo a Polícia Penal do estado.

A vítima afundou no lago após cair da moto aquática em que estava com uma amiga.

Testemunhas disseram que as duas estavam com coletes salvas-vidas. A amiga de Daniella está bem, segundo a TV Globo. Não foi divulgado quem estaria pilotando o veículo.

O corpo de Daniella emergiu e foi localizado nesta manhã pela equipe do Corpo de Bombeiros a aproximadamente três quilômetros do local do acidente.

O velório de Daniella ocorrerá hoje no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, na saída para Bela Vista de Goiás, a partir das 17 horas.

A policial penal deixa uma filha de 11 anos.

A reportagem tenta contato com a Marinha do Brasil para saber se há investigação do caso.

SERVIDORA INGRESSOU NO SISTEMA PENAL EM 2010

Daniella ingressou no sistema penal após aprovação de concurso em 2010.

A mulher, graduada em biologia, já tinha ocupado funções na Gerência de Assistência Biopsicossocial, na 1ª Regional, e foi diretora da Penitenciária Feminina Consuelo Nasser.

Atualmente ela estava lotada na Gerência de Produção Agropecuária e Industrial.

"A família Polícia Penal ficou incompleta com esta lastimável perda, mas o legado de Dani será mantido. Alegre, dedicada, responsável e generosa, assim nos lembraremos de Daniella. Nossas condolências e profunda solidariedade a familiares, amigos e colegas de trabalho", declarou a polícia Penal do estado.