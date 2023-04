SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A prisão em flagrante do suspeito de matar a facadas o médico Vinícius Soares Garcia, 31, foi convertida em preventiva pela Justiça.

Em audiência de custódia, a juíza Juliana Miranda Pagano destacou a gravidade dos fatos -já que a vítima foi esfaqueada por 29 vezes dentro da própria casa.

A juíza também ressaltou a atitude do homem de 30 anos que, após esfaquear Vinícius, "saiu do imóvel, deixando a vítima sem socorro e, após tentar se matar, teria procurado seu médico psiquiatra, ocasião em que foi internado em um estabelecimento hospitalar".

O homem, que não teve identidade revelada, disse que conhecia Vinícius há 15 dias. A versão é contestada por amigos da vítima, que disseram que os dois estavam em um relacionamento há mais tempo.

O corpo de Vinícius foi velado e enterrado no domingo (23), em Divinópolis (MG), onde nasceu.

RELEMBRE O CASO

Segundo a PM, após o crime, o suspeito foi ao consultório de um psiquiatra, que acionou a família dele.

O homem apontado como autor do crime foi encontrado no hospital André Luiz, especializado em assistência à saúde mental. Segundo a unidade de saúde, ele chegou com ferimentos e foi levado até lá por familiares.

Em contato com os policiais, o suspeito disse que matou o médico após passarem dois dias juntos. Segundo ele, antes do crime eles estavam com mais duas pessoas, mas não soube dizer quem eram, e sentiu que teria sido drogado e violentado.

A Polícia Civil informou por meio de nota que o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. "A motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", diz o texto.