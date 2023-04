RIO DE JANEIRO, RJ, SALVADOR, BA, RECIFE, PE, BELO HORIZONTE, MG, PORTO ALEGRE, RS, CURITIBA, PR E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Capitais como Rio de Janeiro, Recife e Salvador iniciaram a aplicação da dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda população acima de 18 anos, após a liberação do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda (24). Já outras prefeituras, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, aguardam o envio de mais doses.

Na cidade de São Paulo, a prefeitura anunciou que vai liberar a vacina a partir desta quarta-feira (26) para o público com 50 anos ou mais. A gestão Ricardo Nunes (MDB) afirma que recebeu 161 mil doses adicionais para ampliar a imunização.

O Rio de Janeiro começou a nova fase da imunização já na manhã desta terça-feira (25). De acordo com a secretaria municipal de Saúde, a expectativa é aplicar 500 mil doses da bivalente nesta semana.

Essa nova fase da campanha de imunização está sendo divulgada pelos canais oficiais da prefeitura. Para poder se vacinar, é necessário apenas ir a um dos postos de saúde da cidade e apresentar documento de identificação.

A vacinação com o imunizante está sendo feita no município desde o fim de fevereiro e era destinada a grupos prioritários, como idosos com 60 anos ou mais, gentes e puérperas, profissionais da área da saúde e pessoas a partir de 12 anos com comorbidades ou com deficiência permanente.

Até o momento, 693 mil pessoas já receberam a dose de reforço da vacina bivalente. Para a população acima de 60 anos, no entanto, o percentual de vacinados é de apenas 43%. A secretaria não divulgou qual é o índice para os demais grupos prioritários.

Em Salvador, a prefeitura iniciou às 12h desta terça-feira a aplicação da vacina bivalente em pessoas com 18 anos ou mais.

Para receber a vacina, é preciso ser morador da capital baiana e ter tomado duas doses anteriores da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses.

A imunização com a vacina bivalente, iniciada em fevereiro, prioriza idosos e comunidades quilombolas.

Desde o início deste mês, o público-alvo havia sido ampliado e passou a incluir profissionais de saúde, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades acima de 12 anos.

No Recife, a aplicação da vacina bivalente começou no dia 24 de fevereiro para públicos prioritários. A partir desta terça, a cidade iniciou a aplicação para pessoas com mais de 18 anos.

O novo público-alvo tem 519.482 pessoas. Para quem for se vacinar em shoppings, é necessário o agendamento via internet. Nos casos de imunização em postos de saúde, não há necessidade de agendar.

A divulgação da vacinação pela prefeitura da capital pernambucana é feita pelas redes sociais da gestão, pelo prefeito João Campos (PSB) e por campanhas publicitárias.

Em Porto Alegre, começam a receber a bivalente pessoas acima dos 55 anos a partir desta quarta-feira. Ainda não há previsão para a aplicação para o público geral -na segunda, a prefeitura começou a divulgar a imunização de com comorbidades a partir de 12 anos.

Já em Belo Horizonte, a convocação de novos públicos depende da chegada de mais doses do imunizante, segundo a administração municipal.

"Cabe ressaltar que as vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, que as encaminham para os estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios", diz a prefeitura, em nota.

A vacina bivalente está sendo aplicada desde 27 de fevereiro para maiores de 60 anos e outros grupos prioritários como portadores de comorbidades com 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente e indígenas.

Em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde informou que ainda está organizando um cronograma para chamar o novo público. A previsão da pasta é divulgar as datas até o final do dia pelos canais oficiais da prefeitura na internet, como site e aplicativo.

A chamada, porém, deve ocorrer de forma escalonada. No momento, Curitiba tem um saldo de 86 mil doses da vacina bivalente e a estimativa do novo público de 18 a 59 anos é de 1 milhão de pessoas. "Para atender a nova demanda, serão solicitadas novas doses do imunizante", informou a secretaria.

Em relação ao grupo que já foi chamado em Curitiba para receber a bivalente (estimado em 567.229 pessoas no total, como idosos e gestantes, por exemplo), foram aplicadas 168.594 doses até o momento.