SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perdoar uma traição pode ser uma tarefa difícil. Especialistas pontuam que pode ser mais complexo do que apenas aceitar as desculpas do parceiro. O pedido de perdão, às vezes feito de forma pública, também pode dificultar a situação.

Para o Dia do Corno, reunimos dicas que especialistas deram à reportagem para entender como lidar melhor com a traição.

CONVERSE COM SEU PARCEIRO

Não há uma receita perfeita sobre como perdoar uma traição. A conversa, porém, deve ser o primeiro passo para qualquer tentativa de reconciliação. Se o casal não quiser, não é preciso falar sobre as razões da infidelidade, mas é importante assumir o que ocorreu e planejar como lidar com as consequências.

"Só não pode falar que nunca teve a intenção, porque isso é mentira. Falar que não quis fazer é a mesma coisa que não se implicar na situação, dizer que a culpa é do mundo e ele que fique com a culpa", afirma a psicóloga Renata Toledo, pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo) que estuda o tema, à reportagem.

NÃO EXPONHA A TRAIÇÃO

Não é difícil ver postagens na internet em que aquele que traiu pede desculpas públicas ao traído. Ou que a vítima tente constranger o suposto culpado. Expor, porém, pode não ser uma boa ideia, segundo especialistas.

"Nós somos seres de rituais. Tornar público é o ritual de zerar o pecado", diz Toledo.

Falar publicamente sobre a traição também é negativo pois a pessoa traída também acaba exposta.

FALE COM PESSOAS PRÓXIMAS

Não tornar público, porém, não significa engolir e guardar todos os sentimentos. É aconselhável se abrir pessoas próximas e de confiança, que podem ajudar a atravessar a crise com mais calma, segundo especialistas.

ENTENDA OS MOTIVOS

Uma alternativa também é tentar compreender e justificar o que aconteceu.

O desejo por outras pessoas, um dos motivadores da traição, é normal. O que é feito dessa sensação é o que importa para o relacionamento, diz Toledo.

TENHA PACIÊNCIA E REFLITA SOBRE A RELAÇÃO

Se você tiver cometido o erro, não adianta pedir desculpas e tentar fazer com que o relacionamento volte ao normal mais rápido. É possível que a relação nunca mais seja a mesma.

Para quem foi traído, refletir sobre a relação é essencial para saber qual caminho tomar e o que levou o casal àquela situação.

"Talvez seja importante até pedir uma distância para pensar se você deseja que a relação tenha uma sequência", afirma Carmita Abdo, coordenadora do programa de estudos em sexualidade (Prosex) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

RELEMBRE OS ACORDOS DO RELACIONAMENTO

É importante entender o que estava combinado entre o casal, uma vez que alguns podem lidar melhor com a situação por ter acordos mais flexíveis.

"As pessoas podem ter o entendimento de que um caso extraconjugal pode acontecer, que faz parte", diz Abdo. O importante é que as regras fiquem claras: se é aceitável ou não ter casos extraconjugais, e se é dever dos parceiros compartilhá-los.

NÃO APONTE CULPADOS

É importante tomar cuidado ao apontar culpados, já que todos os acontecimentos da relação, tanto os positivos quanto os negativos, são feitos em parceria.

Isso quer dizer que não adianta apontar um pivô. Os responsáveis pelo relacionamento são as pessoas que fazem parte dele.