SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de tentar matar a própria filha, de 29 dias, após jogá-la no chão, no bairro Tapera, no Rio de Janeiro.

A mulher foi presa em flagrante nesta segunda-feira (24) por tentativa de homicídio.

Segundo as investigações, a acusada passou a madrugada do dia anterior ingerindo bebidas alcoólicas e acabou discutindo com o padrasto pela manhã, por conta de barulho de som alto.

Durante o desentendimento, a avó pegou a criança no colo, mas a mãe da bebê, de apenas 29 dias, insistiu em pegá-la de volta, momento em que a arremessou contra o chão.

A criança foi levada a uma unidade de saúde pelos avós e segue internada em estado grave após apresentar três fraturas de traumatismo craniano e hemorragia interna. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados pela equipe médica.

Ao ser questionada na polícia, a suspeita alegou não saber o que tinha acontecido e perguntou se a filha havia morrido. Ela se reservou ao direito de falar apenas em juízo.

De acordo com a polícia, a suspeita já havia tentado jogar a criança da cama anteriormente. A avó da criança diz que a gravidez era indesejada.

Ela foi encaminhada à prisão, onde permanecerá à disposição da Justiça.