SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa japonesa ispace admitiu que sua tentativa de fazer o primeiro pouso privado na Lua falhou nesta terça-feira (25) depois de perder contato com seu módulo de pouso Hakuto-R Mission 1 (M1), concluindo que provavelmente ele caiu na superfície lunar.

Em um comunicado divulgado no Japão, já nesta quarta-feira (26) pelo horário local, a companhia declarou que acredita que a espaçonave pode ter feito um "pouso forçado".

A espaçonave foi lançada em dezembro de Cabo Canaveral, Flórida (EUA), em um foguete SpaceX, e completou 8 dos 10 objetivos da missão no espaço (veja abaixo). Segundo o presidente-executivo e fundador da ispace, Takeshi Hakamada, isso irá fornecer dados valiosos para a próxima tentativa de pouso da ispace em 2024.

O módulo M1 parecia pronto para pousar de forma autônoma por volta das 13h40 (horário de Brasília). Depois de chegar a 90 metros da superfície lunar, mostrou uma animação ao vivo da telemetria do módulo de pouso.

No momento esperado para o pouso, os engenheiros no controle da missão pareciam ansiosos enquanto aguardavam a confirmação de sinal do M1, mas essa confirmação não veio.

"Perdemos a comunicação, então temos que assumir que não conseguimos completar o pouso na superfície lunar", disse Hakamada em uma transmissão ao vivo da empresa, enquanto os engenheiros de controle da missão em Tóquio continuavam tentando recuperar o contato com o módulo de pouso.

"Nossos engenheiros continuarão investigando a situação", afirmou. "Neste momento, o que posso dizer é que estamos muito orgulhosos de já termos conseguido muitas coisas durante esta missão."

As operações de inserção orbital -quando a sonda se tornou a primeira espaçonave privada a orbitar a Lua-- foram bem-sucedidas, com a captura de diversas imagens ao longo do percurso.

A descida automatizada na cratera Atlas, na região nordeste do hemisfério próximo lunar, seguiu como programada, reduzindo a altitude de 100 km a praticamente zero, bem como a velocidade de 6.000 km/h.

Boa parte do processo foi feita também sem telemetria, conforme a nave passava por trás do satélite natural, mas se alinhou perfeitamente com as expectativas.

OS DEZ PASSOS DA MISSÃO HAKUTO-R

Finalizar a preparação do lançamento

Completar o lançamento

Estabelecer contato e comando entre o centro de controle da missão e o módulo

Completar a primeira manobra do módulo

Operação de um voo do módulo durante um mês

Testar controle de manobras antes de inserir o módulo na órbita da Lua

Inserir o equipamento na órbita da Lua

Realizar manobras de controles do módulo já na órbita da Lua

Finalização do pouso na superfície da Lua (falhou nesta terça)

Entregar a carga que o módulo carrega e estabelecer um sistema estável de telecomunicação na superfície lunar (falhou nesta terça)