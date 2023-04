SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar do Piauí procuram três suspeitos de participação na chacina em que quatro homens foram assassinados em Baixa Grande do Ribeiro, município da região sul do estado. O quarto suspeito foi preso na noite de segunda-feira (24).

Um dos três homens procurados seria o mandante do crime e os outros os executores.

As vítimas foram mortas na manhã de domingo (23), após participarem de uma confraternização. Entre os mortos estavam um pai e seus dois filhos. A quarta vítima era funcionário da família. Outras duas pessoas conseguiram escapar da casa em que a chacina ocorreu.

Segundo as investigações, havia uma rixa entre as vítimas e o suposto mandante da chacina, após o sogro do suspeito ter morrido na fazenda de um dos mortos. Apesar de a morte ter sido por causas naturais, a família acredita que houve negligência por parte dos empregadores.

O homem procurado como mandante do crime tem passagens criminais pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Dois dos supostos atiradores também têm passagem pela polícia.

As quatro vítimas foram mortas a tiros. São elas o fazendeiro de soja Luiz Pedro Dalcin, 61, os filhos Luiz Antônio Dalcin, 34, e Gustavo Dalcin, 36, e o funcionário Leonilton Sousa da Silva, 33.

"Com a identificação dos envolvidos e a localização, efetivamos a prisão. E, por conta das investigações, chegamos aos demais autores do fato e à motivação", afirmou o comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Scheiwann Lopes.

Segundo o delegado Matheus Zanatta, as equipes policiais enviadas para Baixa Grande do Ribeiro vão continuar na região até localizarem todos os suspeitos.

"Colhemos vários elementos de informação, imagens de segurança e temos uma resposta rápida neste caso", disse.