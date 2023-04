SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher, de 46, anos morreu nesta terça-feira (25) após ser atropelada por um ônibus depois de correr e tropeçar ao lado do veículo.

A vítima corria em direção ao ônibus dentro do terminal de Guarapuava, na região central do Paraná.

O motorista do veículo, um homem de 52 anos, relatou que o ônibus estava saindo do terminal, quando percebeu um barulho diferente. Ele olhou no retrovisor e viu que tinha alguém no chão, informou a Polícia Militar do Paraná.

Testemunhas que estavam no local informaram aos policiais que a vítima "caiu embaixo do rodado traseiro" do veículo.

A mulher chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Paraná disse que está investigando o caso e realizando diligências para esclarecer os fatos. A princípio se trata de um acidente.

A corporação informou ainda que Imagens foram coletadas e que o motorista prestou esclarecimentos.