SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) prendeu nesta quarta-feira (26) um homem de 29 anos suspeito de produzir e vender cogumelos "mágicos" e derivados. Os alucinógenos foram apreendidos no laboratório usado para a produção.

No laboratório, foram encontrados cogumelos in natura, cápsulas e extratos produzidos a partir dos fungos. No local, também havia equipamento próprio da indústria farmacêutica e estufas, além planejamentos de colheita, envase e distribuição.

Os produtos eram vendidos pela internet, por meio de uma plataforma própria do suspeito. Havia, inclusive, uma calculadora que indicava a dose recomendada segundo o peso, altura e experiências anteriores do comprador.

O suspeito pela produção dos cogumelos estudou medicina na Argentina e neurociência na Austrália. Ele foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, venda de produtos nocivos à saúde, exercício ilegal da medicina e incitação ao crime, delitos pelos quais pode cumprir pena de até 33 anos.

O laboratório foi encontrado em um apartamento de alto padrão no Lago Norte, em Brasília. Ele vendia produtos baseados em cogumelos "mágicos" para pessoas de todos os estados do Brasil e até para fora do país.