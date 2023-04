SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro justifica efeito de remédios por vídeo golpista após 8/1, PT fica sem espaço e PL comanda CPI, Justiça manda tirar Telegram do ar e outras notícias para começar esta quinta-feira (27).

POLÍTICA

Bolsonaro fala à PF em engano e efeito de remédios por vídeo golpista após 8/1. Ex-presidente depôs por duas horas à PF; defesa diz que ele se dispõe a depor em CPI e trata eleições como 'página virada'.

CPI DO 8 DE JANEIRO

CPI do 8/1 é criada sem espaço para PT de Lula e PL de Bolsonaro no comando. Presidência e relatoria devem ficar com integrantes de blocos de partidos de centro e de direita ora alinhados ao Planalto.

TELEGRAM

Telegram sai do ar após decisão da Justiça Federal. Acusação é que empresa tem ignorado os pedidos de medidas para combater conteúdos que fazem apologia de violência.

JUSTIÇA

Governo obtém vitória em julgamento bilionário no STJ, mas Supremo adia efeito prático. Ministros do STJ decidem a favor da Fazenda; caso é considerado teste do ajuste fiscal.

AGROFOLHA

Bolsonaro na Agrishow gera mal-estar com governo Lula, que deve ficar fora da feira. Nunca um ex-presidente da República participou do principal evento do setor, em Ribeirão Preto; saia justa inédita divide integrantes da organização.

JUSTIÇA

Foragido por bomba em aeroporto se diz perseguido e afirma se esconder em fazenda de bolsonarista. Ex-assessor de Damares, blogueiro Wellington Macedo não revela local do paradeiro e diz que não vai se entregar à polícia.

EXTERIOR

Papa decide que mulheres poderão votar pela 1ª vez em reunião de bispos. Anúncio é novo passo do pontífice argentino em direção a uma Igreja Católica mais aberta.

GUERRA DA UCRÂNIA

Xi fala com Zelenski e diz que enviará representante da China para negociar paz. Por telefone, líder chinês e presidente ucraniano conversaram pela primeira vez desde início da guerra.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA fazem ameaça nuclear direta contra a Coreia do Norte. Biden desiste de negociação, expande aliança com Seul e cria grupo para caso de guerra.