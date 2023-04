SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Usuários relataram problemas na abertura das portas dos trens na estação Santo Amaro, que faz parte da Linha 5-Lilás, na manhã desta quinta-feira (27).

Ao UOL, a ViaMobilidade afirmou que a linha está em "processo de normalização".

O QUE ACONTECEU?

A Linha 5-Lilás apresentou problemas no sistema de sinalização de abertura das portas na estação Santo Amaro, fazendo com que os passageiros não embarcassem na estação.

As portas dos trens estão abrindo manualmente na estação.

A concessionária diz que a linha toda funciona, mas o Paese continua entre Capão Redondo e Largo 13 para reforçar o atendimento.

Às 8h13, a operação na Estação Santo Amaro da Linha 5-Lilás começou a ser normalizada, com os trens voltando a circular nos dois sentidos. A abertura das portas dos trens na estação Santo Amaro é feita manualmente com apoio dos Agentes de Atendimento e Segurança. A Linha já está em pleno funcionamento, mas a Operação Paese com 35 ônibus entre Capão Redondo e Largo Treze continua para atendimento dos passageiros", disse a ViaMobilidade.