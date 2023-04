FLORIANÓPOLIS, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi atingida por um suporte de metal de luminárias fluorescentes que despencou do teto de uma sala de aula na noite de terça-feira (25). A estudante relata ter sofrido lesões nas regiões da bacia e da pelve, onde foi atingida.

A aluna do curso de ciências biológicas, que pediu para não ser identificada, assistia a uma aula, por volta das 19h30, quando foi atingida. O acidente foi registrado em uma sala localizada no 2º andar do Bloco A do CCE (Centro de Comunicação e Expressão).

Ela foi socorrida ao HU (Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago), localizado no campus da universidade, mas relatou ausência de ortopedista e falta de atendimento por 4h. O atendimento foi feito no Hospital Governador Celso Ramos. Ela relata quadro de dores na bacia e na pélvis, onde foi atingida, e que enfrenta dificuldades de locomoção.

A UFSC lamentou o ocorrido, informou que a estudante pode solicitar tratamento especial em regime domiciliar para dar continuidade às atividades acadêmicas e que uma vistoria foi realizada no dia seguinte na sala de aula, que foi interditada.

Sobre as denúncias de precarização da instituição, feitas por alunos nas redes sociais após o acidente, a UFSC também citou uma queda de 55% no orçamento das universidades federais entre 2015 e 2022, e afirmou que o orçamento da universidade, que já foi de R$ 150,1 milhões no ano de 2016, caiu para R$ 115,8 milhões.

"Sucateamento total da universidade. A gente não tem mais segurança nem dentro da sala de aula devido à falta de manutenção. Fiquei nervosa, com medo, e, ao mesmo tempo, aliviada, porque poderia ter sido muito pior", disse a estudante.