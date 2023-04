RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quinta (27) que a SuperVia, empresa responsável pelos trens urbanos no estado, decidiu deixar o serviço.

Com isso, a gestão estadual quer fazer uma nova licitação para outra companhia assumir a concessão.

"O serviço é péssimo. Só abrir os telejornais todo dia para ver. Se não querem mais, eles saem e a gente vai botar outro que faça bem feito", afirmou o governador.

Procurada, a Supervia disse que não irá comentar o assunto. A Mitsui, que controla a empresa, não respondeu até a publicação deste texto.

A Secretaria Estadual de Transportes recebeu na quarta (26) um ofício no qual a companhia comunica que desistiu de operar o serviço.

Entre as justificativas, estão desequilíbrio financeiro, perda de receita com a pandemia e prejuízo com o furto de cabos e o congelamento da tarifa.

Uma reunião foi marcada para esta quinta para formalizar o fim da concessão. "Hoje eu vou entender se eles querem sair imediatamente ou se querem repassar a alguém, se já tem alguém no radar deles", disse o governador.

O controle acionário da concessionária é da Mitsui desde 2019. O contrato atual da empresa venceria em outubro deste ano. Em 2010, um aditivo prorrogou essa concessão até 2043. Mas esse aumento do prazo estava condicionado a uma série de investimentos que o estado entende que não foram honrados.

A SuperVia opera o serviço de trens urbanos em 12 municípios da Região Metropolitana do Rio desde 1998 e está em recuperação judicial desde 2021.

A malha ferroviária tem 270 km de extensão dividida em cinco ramais, três extensões e 104 estações. Hoje, o sistema transporta cerca de 350 mil passageiros por dia. Antes da pandemia, a média diária chegava a 600 mil.