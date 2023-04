SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 34 anos foi morto a tiros após reagir a uma dupla que tentava roubar seu carro na tarde de quarta-feira (26) no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

Fernando Hrehircec Duarte de Souza havia estacionado seu Volkswagen T-Cross branco e ainda estava dentro do veículo, por volta das 16h30, quando foi abordado por dois homens.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos tentaram tirar Souza dentro do automóvel. Como o homem se recusa a sair, passa a ser agredido com chutes e socos. Segundos após a abordagem, ele desce do veículo e passa a brigar com um dos homens.

Depois da luta, a dupla se afasta, no entanto, instantes depois, quando Souza já estava novamente sentado no banco do motorista, um dos criminosos se aproxima do vidro lateral do carro e dispara quatro vezes contra a vítima.

Duarte foi levado ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu.

Pouco tempo depois de atingir Duarte, a dupla abordou outros dois homens que estavam a bordo de um Citroën C3. Os suspeitos fugiram e abandonaram o carro na avenida Doutor Luis Rocha Miranda, a cerca de 500 metros do local do primeiro crime.

Um dos ladrões fugiu a pé, enquanto o outro abordou um motoqueiro e o obrigou a levar até a sua residência.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como roubo de veículo.