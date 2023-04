SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Governo Lula diz que vai cancelar patrocínio a feira de agronegócio, elevação na faixa de isenção do Imposto de Renda, Tarcísio pressionado após crise com empresa ucraniana e outras notícias para começar este sábado (29)

MERCADO

Governo ameaça cancelar patrocínio do BB à Agrishow após mal-estar por convite a Bolsonaro. Ministro da Secretaria de Comunicação diz que evento perdeu caráter institucional e que descortesia a Fávaro pesou na decisão.

SALÁRIO MÍNIMO

Governo confirma que vai elevar faixa de isenção do IR para R$ 2.640. MP será enviada até segunda, diz ministro do Trabalho; mudança na tabela terá um impacto nas contas federais de R$ 3,2 bi neste ano.

PL DAS FAKE NEWS

Retirada de agência no PL das Fake News gera incerteza sobre supervisão de plataformas. Relator diz que tema da regulação será discutido até votação da proposta na próxima semana.

COTIDIANO

Lula diz que pretende demarcar todas as terras indígenas até 2026. Presidente participou da cerimônia de encerramento do Acampamento Terra Livre em Brasília.

ATAQUES À DEMOCRACIA

Alertas do 8/1 foram enviados pelo WhatsApp, e Abin defende mecanismo. Agência afirma que canais escolhidos foram utilizados com eficiência em eventos críticos de 2021 e 2022.

JUSTIÇA

Barroso nega soltura de Torres, e Moraes quer explicação sobre senha errada. Informações incorretas inviabilizaram a extração dos dados armazenados no serviço de nuvem do ex-ministro.

TACLA DURAN

Tacla Duran questiona atuação de relator da Lava Jato por ser irmão de delegado da PF. Juiz do TRF-4 não comenta o assunto e afirma que só irá se manifestar nos autos.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio enfrenta pressão de aliados de Lula e de bolsonaristas após crise sobre empresa ucraniana. Divulgação de suposta negociação gerou acusação de fake news e contraofensiva nas redes.

GUERRA DA UCRÂNIA

Chefe do Banco Central dos EUA cai em trote de russos se passando por Zelenski. Jerome Powell conversa com dupla sobre situação econômica americana, em caso que dispara alerta de segurança.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Mara Gabrilli anda com exoesqueleto feito para pessoas com paralisia. Produto já é autorizado em países da União Europeia e nos Estados Unidos; Brasil não conta com a tecnologia.

COTIDIANO

Pastores são condenados a 21 anos de prisão por morte de adolescente na Bahia. OUTRO LADO: advogados dos acusados não se manifestaram sobre a sentença; cabe recurso.

CINEMAS E SÉRIES

Ex-chefões do tráfico do Rio chamam a atenção em festa da Globo. Celsinho da Vila Vintém e outros ex-líderes de facções estiveram em evento da série 'Veronika'.

MAPA

Mapa interativo mostra a Terra e até mesmo endereço do usuário há 750 milhões de anos. Plataforma chamada Terra Antiga permite os internautas viajarem em uma linha do tempo.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Palmeiras e Corinthians disputam clássico paulistano neste sábado, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (30), às 16h, é a vez de Flamengo e Botafogo se enfrentarem.