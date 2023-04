SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arcabouço destoa de regras de outros países, Agrishow cancela abertura, Telegram volta parcialmente e outras notícias para começar este domingo (30).

MERCADO

Arcabouço destoa de 70% dos países com regra fiscal ao não exigir contrapartidas de ajuste. Países europeus, por exemplo, precisam ter plano de ajuste aprovado sob pena de multa; nos EUA, é exigido aval do Congresso para evitar 'shutdown'.

MERCADO

Agrishow cancela cerimônia de abertura após polêmica com governo Lula. Imbroglio começou quando ministro Carlos Fávaro (Agricultura) disse ter se sentido 'desconvidado' por sugestão de alterar agenda devido à presença de Bolsonaro.

COTIDIANO

Thiago Brennand chega ao Brasil e é levado para a Polícia Federal. Empresário foi extraditado dos Emirados Árabes e tem cinco pedidos de prisão preventiva decretados;

COTIDIANO

Instituto Luisa Mell muda de nome e diz que apresentadora nunca fez doações à entidade. ONG agora passa a se chamar Caramelo, em referência a vira-lata; artista não se manifestou.

COTIDIANO

Mulher é expulsa de voo da Gol após se recusar a despachar mochila; testemunha aponta racismo. Companhia diz que medida visava segurança operacional.

EQUILÍBRIO

Jovens abandonam bebidas alcoólicas como sinônimo de saúde e autocuidado. Eles relatam bem-estar físico e emocional, mas afirmam sofrer pressão em interações sociais.

SAÚDE

Estamos criando uma geração de crianças doentes, diz Drauzio Varella. Para o médico, a saída possível é ampliar o acesso a brincadeiras, a espaços livres e a escolas em tempo integral.

COTIDIANO

Tribunal cassa liminar que tirou Telegram do ar no Brasil, mas mantém multa de R$ 1 milhão. Justiça Federal aceita argumentos do aplicativo, acusado de não colaborar com as investigações sobre ataques a escolas.

EQUILÍBRIO

Mulheres não buscam substituir homens com brinquedos sexuais, sugere estudo. Trabalho mostra que escolha ocorre principalmente pela diversão; formato não realista também é preferido.

ANIMAIS

Deputada critica local para onde foi capivara de influenciador: 'Gaiola imunda'. Joana Darc diz que animal está sofrendo maus-tratos.

CELEBRIDADES

"Calço mesmo número do meu pai', diz Melody sobre foto com pezão comparada ao 'Abaporu'. Montagem com pés enormes postada pela cantora viralizou na redes.

SÃO PAULO

Antigo Paribar dará espaço a Gaspar, novo bar que tem inspiração em praça do centro de SP. Casa abre as portas no começo de maio e promete recuperar festinhas a céu aberto.