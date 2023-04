SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil procura imagens de câmeras de segurança que possam dar pistas do motorista que atropelou um rapaz e cinco cachorros na tarde da última sexta-feira (28), em Higienópolis, na região central de São Paulo.

O acidente ocorreu às 14h29, no cruzamento da rua Sabará com a avenida Higienópolis. Imagens da câmera de um dos prédios da esquina mostra o homem atravessando a rua com os animais na faixa de pedestres. Subitamente, o grupo é atingido por um carro cinza, e o motorista foge sem prestar socorro.

Ainda pelas imagens, o passeador cai e os cachorros se dispersam. Segundos depois, ele levanta e ajuda um dos cães, que chegou a ficar embaixo do veículo, a sair da rua.

Segundo o empresário Ricardo Sabatino Nogueira dos Santos, proprietário do hotel para cachorros que oferece o serviço de passeios, o homem não sofreu ferimentos graves. Já um dos animais, a cadela Maitê, precisou passar por cirurgia.

"O meu cunhado não se machucou muito, foi coisa simples. Um dos cachorros, o que o carro passou por cima, acabou de fazer uma cirurgia porque teve três fraturas na região da bacia", contou neste domingo (30).

"Temos que aguardar para ver como vai ser a recuperação, mas vão ficar sequelas, infelizmente", lamentou.

Santos registrou boletim de ocorrência e contou que os policiais estão à procura de mais filmagens. A expectativa é que, com registros de novos ângulos, seja possível identificar a placa do veículo.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que não presta socorro imediato à vítima ou que, impedido de fazê-lo, não pede ajuda da autoridade pública pode sofrer detenção de seis meses a um ano ou multa.