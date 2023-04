SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens, de 72 e 74 anos, morreram na tarde deste domingo (30) em um acidente aéreo na zona rural de Bragança Paulista, a 85 km da da cidade de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os bombeiros foram acionados por volta das 14h para atendimento de ocorrência acidente com um hidroavião na represa Jaguari que, durante manobra de pouso, acabou virando e afundando na água.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Ao menos seis equipes trabalham no local, com apoio do helicóptero Águia. Não há confirmação ainda se há pessoas desaparecidas.