SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 8 anos morreu após cair do oitavo andar de um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo.

A criança caiu da janela do banheiro de um apartamento na avenida Beira-Mar por volta das 20 horas de domingo (30). As informações são da TV Globo.

A PM foi acionada para verificar a informação de que havia uma vítima sangrando nas proximidades da piscina. Socorristas confirmaram a morte da criança.

Segundo boletim de ocorrência, agentes tentaram conversar com os pais da menina, mas eles estavam abaladas e não conseguiram detalhar o ocorrido.

Os pais apenas afirmaram que ouviram um barulho e viram que a criança havia caído da janela do banheiro, que não tem rede de proteção.

O corpo da menina foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória e depois liberado aos familiares.

A Polícia Civil informa que a perícia foi acionada na noite deste domingo (30), para uma ocorrência de acidentes diversos com vítima fatal no bairro Praia do Morro, em Guarapari. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.Nota enviada à reportagem.