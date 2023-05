RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira(1º) quatro policiais acusados de participar do estupro de uma mulher dentro de uma viatura em Saquarema, a 110 quilômetros da capital fluminense.

A Polícia Militar informou que tomou conhecimento do crime após denúncia feita pela vítima na sexta (28). No dia da ocorrência, os policiais estavam a serviço de um programa municipal de segurança pública.

Com apoio de informações do GPS e de câmeras de segurança, as investigações confirmaram que duas viaturas realizaram os trajetos informados pela vítima. Laudo pericial registrou a compatibilidade de lesões encontradas em caso de estupro.

Dois agentes são acusados de cometer o crime, mas a vítima identificou outros dois policiais que estavam em uma segunda viatura e acompanharam o grupo até um local deserto, onde o estupro teria ocorrido.

"Apesar da vítima identificar apenas um autor, os demais agentes que estavam no local, concorrem à mesma pena, sendo indiciados pela investigação da Corregedoria como coautores", afirmou a Polícia Militar, em nota.

Os quatro policiais envolvidos foram ouvidos na 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que conduziu as investigações. A polícia não divulgou a identificação dos presos e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que decisões de casos de estupro correm em segredo de Justiça.

"Os mandados de prisão foram expedidos do Plantão Judiciário da Capital visando o bom andamento da investigação, uma vez que chegou-se à conclusão de necessidade de prisão dos agentes envolvidos no caso", diz a PM.

O resultado da investigação será analisado pelo Ministério Público Militar, que passará a acompanhar o caso.