SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), iniciaram na manhã desta segunda-feira (1º) as investigações para determinar as causas do acidente com um hidroavião neste domingo (30), em Bragança Paulista (a 85 km da cidade de São Paulo), que deixou dois mortos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave fazia uma manobra de pouso, mas acabou virando de ponta-cabeça e afundando na água. Morreram no local o piloto, Renato Fernandes de Oliveira Júnior, 72, e Horácio Morales, 74. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessárias duas horas e meia de trabalhos com mergulhadores para retirar os corpos, que estavam presos pelo cinto de segurança.

De acordo com comunicado do Cenipa, na ação inicial são utilizadas "técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação".

O órgão, no entanto, não definiu um prazo para o fim da investigação, afirmando ser "o menor possível".

Paralelamente, a Polícia Civil também investigará o acidente.

O hidroavião, um Cessna 185, foi fabricado em 1969 nos Estados Unidos. Ele tem capacidade para levar o piloto e mais cinco passageiros e pertence à empresa Helipalm, com sede em Suzano. O piloto era um dos donos da empresa.