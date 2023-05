SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Subtenente da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo e dono de um clube de tiros, Antônio Augusto Blank, 58, foi morto com tiros de fuzil neste domingo (30). O crime aconteceu em Açarás, Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória.

Antônio Augusto estava dentro de seu carro parado em um semáforo por volta das 5h30 quando foi atingido com dois tiros de fuzil no peito. Ele morreu no local. As informações foram repassadas pela PM ao UOL.

No momento do crime, Blank segurava uma pistola 9 mm carregada e estava com o dedo no gatilho, segundo reportou aos investigadores a equipe médica do SAMU (serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi acionada para prestar socorro.

A pistola foi "retirada da mão da vítima e levada para a delegacia", conforme a PM. No automóvel, os agentes também encontraram munição de grosso calibre e cerca de R$ 8 mil em espécie.

Testemunhas relataram que, no momento do crime, um automóvel que estava estacionado na rua Buenos Aires. Em seguida, esse automóvel começou a se movimentar em direção ao veículo da vítima e disparos foram feitos. Não se sabe se havia mais de uma pessoa no veículo, que fugiu logo após os disparos.

Na ocasião, Antônio Augusto Blank se encaminhava para um campeonato em seu clube de tiros, localizado na Grande Vitória. Ele estava acompanhado por um amigo, que é instrutor de tiro -o amigo não ficou ferido.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob responsabilidade do DHPP (Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Vila Velha.