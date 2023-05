SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Google faz ofensiva contra PL das Fake News, Lula critica juros em ato do 1º de Maio, Tarcísio vê caso Antonov encerrado e outras notícias para começar esta terça-feira (2).

PL DAS FAKE NEWS

Google lança ofensiva contra PL das Fake News. OUTRO LADO: Empresa nega que privilegie links contrários ao projeto.

1º DE MAIO

Lula critica juros, ressalta reajuste do mínimo e promete regulamentar trabalho em apps. Presidente critica política do Banco Central.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio vê caso Antonov 'superado' e, ao lado de Bolsonaro, diz ter relação republicana com Lula. Governador evita falar de episódio de empresa ucraniana.

SAÚDE

90 milhões de remédios e produtos comprados na gestão Bolsonaro estão prestes a vencer. OUTRO LADO: Ex-ministro Queiroga nega ter faltado empenho para entrega.

CORONAVÍRUS

São Paulo registra primeiro caso da subvariante arcturus da Covid-19. Cepa provoca irritação nos olhos, como conjuntivite, tosse seca e febre.

INTERNET

Estamos criando uma geração de crianças doentes, diz Drauzio Varella. Para o médico, saída possível é ampliar o acesso a brincadeiras, espaços livres e escolas em tempo integral.

TERRAS INDÍGENAS

Conflito se acirra em Terra Yanomami e governo quer intensificar ações contra garimpeiros. PRF matou quatro supostos criminosos em ação neste domingo (30); operação ocorre após ataque a indígenas.

COTIDIANO

Thiago Brennand raspa barba e é colocado em isolamento na prisão. Extraditado, empresário foi encaminhado para o CDP de Pinheiros.

TRÂNSITO

Motorista de app mata jovem atropelado e debocha: 'Menos um fazendo o L'. Christopher Rodrigues, 27, afirma ter investido carro sobre Matheus da Silva, 21, após furto de celular.

EUA

Com Biden aos 80, Kamala assume linha de frente na corrida da reeleição. Antes vista como potencial sucessora, vice-presidente dos EUA não decolou.

ARTE

Estudante come banana de obra de arte em museu na Coreia do Sul. A instalação 'Comediante', de Maurizio Cattelan é composta pela fruta presa a uma parede com fita adesiva.

FILMES

'É o último da série', diz Harrison Ford sobre 'Indiana Jones e o Chamado do Destino'. Quinto longa da saga estreia neste mês no Festival de Cannes.

ESPORTE

Vanderlei Luxemburgo volta ao Corinthians como solução de emergência. Técnico retorna ao clube depois de 22 anos, quando foi campeão paulista.