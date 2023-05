SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desabamento de uma casa de três andares provocou a morte de um homem na noite desta segunda-feira (1º) no Morro da Cotia, no Complexo do Lins, zona norte do Rio de Janeiro. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram resgatadas por bombeiros.

Entre os feridos está uma criança retirada dos escombros com um ferimento na testa.

Uma multidão acompanhou o resgate e aplaudiu o trabalho dos bombeiros. Além dos aplausos, moradores oraram em agradecimento e gritaram para pedir espaço para a passagem da vítima.

Os feridos, duas mulheres, duas crianças e um homem, foram transportados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e para o Hospital do Andaraí.

O desabamento ocorreu por volta das 20h e mobilizou mais de 60 pessoas para o socorro às vítimas, além de quatro cães farejadores.

A estrada Grajaú-Jacarepaguá, no sentido Grajaú, foi interditada para facilitar o trabalho de resgate.

"Parabenizo todos os militares que trabalharam no trágico desastre. Infelizmente tivemos um óbito, mas conseguimos retirar dos escombros cinco vítimas com vida", disse o secretário estadual de Defesa Civil, Leandro Monteiro, que também é comandante geral do Corpo de Bombeiros.