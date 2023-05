SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano terá tardes agradáveis de sol e calor nos próximos dias, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem marcar até 29ºC nos próximos dias.

Por outro lado, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o ar seco vai favorecer a redução dos índices de umidade relativa do ar.

Nesta terça (2), a temperatura máxima deverá chegar aos 27°C nas horas mais quentes do dia, enquanto os percentuais mínimos de umidade relativa do ar giram em torno dos 40%.

"O dia vai terminar com ligeiro aumento da nebulosidade no fim da tarde, mas sem previsão de chuva para a região metropolitana e para a capital", diz o CGE, em nota.

A quarta (3) terá madrugada com termômetros, em média, na casa dos 17°C, céu nublado e amanhecer com sol. No decorrer do dia deve ocorrer rápida elevação das temperaturas, chegando a uma máxima prevista de 28°C, com percentuais mínimos de umidade relativa do ar ao redor dos 38%.

Na quinta-feira (4), segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve cair para 30% e a temperatura máxima pode bater nos 29ºC.

A situação deve começar a mudar na sexta (5), quando está prevista a chegada de uma frente fria, há possibilidade de chuva isolada e a máxima deve cair para 24ºC.

No litoral, a situação é a mesma. Em Santos, na Baixada Santista, por exemplo, só deve voltar a chover na sexta-feira. Entretanto, durante a semana há previsão de muitas nuvens.

Em Ubatuba, no litoral norte, o sol deverá aparecer entre nuvens todos os dias, e com intensidade fraca de ventos, até sexta, quando há previsão de chuva isolada.

No Sul do país, a chegada de uma frente fria no começo desta semana deve provocar pancadas de chuva já a partir desta terça no Rio Grande do Sul, onde chove ao menos até sexta. A temperatura, porém, fica amena no período da tarde, com máximas que devem oscilar entre 21ºC e 24ºC na capital Porto Alegre.

Em Florianópolis, a chuva deve chegar na quarta-feira e deve prosseguir ao menos até o fim da semana.