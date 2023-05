SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cela em que o empresário Thiago Brennand, 43, está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 Pinheiros, na zona oeste da capital, tem apenas 6 m². O espaço é menor do que o closet da casa dele em Porto Feliz (SP), que tem exatos 11 m².

Só a suíte principal da mansão tem 63 m², quase 11 vezes o tamanho da cela onde Brennand aguarda o resultado de oito processos a que responde por agressões e crimes sexuais como estupro. Ao todo, a residência tem 450 m² de área construída e fica em um terreno de 2.500 m².

O empresário está isolado em uma cela considerada padrão, com cama de alvenaria, colchão, chuveiro, pia e vaso sanitário. O isolamento deve durar de dez a 30 dias, segundo o governo paulista.

rennand foi extraditado dos Emirados Árabes e desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no sábado (29). Ele viajou ao país em setembro do ano passado horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público por agredir uma modelo em uma academia da capital.

Ao menos no início da sua permanência no país árabe, ele se hospedou no Hotel Rosewood Abu Dhabi, um hotel de luxo que possui quartos que, segundo sites de reservas de hotéis, tem diárias que custam entre R$ 1.000 e R$ 39 mil.

Após dormir a primeira noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, Brennand passou por audiência de custódia no domingo (30), no Fórum da Barra Funda. No mesmo dia, foi encaminhado para o CDP 1 Pinheiros.

Conforme nota divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária, Brennand chegou por volta das 12h ao complexo prisional de Pinheiros, onde trocou a roupa que usava por um uniforme composto por camiseta branca e calça padrão, na cor cáqui, "com elástico e sem bolso".

Brennand também recebeu um kit de higiene, além de prato e talheres de plástico. Ele foi obrigado a raspar a barba e, por estar com o cabelo curto, "dentro do padrão de inclusão", conseguiu escapar de ter os cabelos raspados, como ocorre com presos com cabelos mais longos.

O preso está sozinho em uma cela. Ainda de acordo com a secretaria, ele deve ficar isolado dos outros detidos por um prazo de até 30 dias. Só depois, como é de praxe, ele poderá ser colocado no convívio com outros presos. A unidade prisional é destinada a presos sob suspeita de crimes sexuais.

Nos próximos dias, o empresário deverá se apresentar para as audiências dos processos aos quais ele responde. Segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), uma audiência está marcada para o dia 30 de maio na 2ª Vara de Porto Feliz, sobre o caso em que Brennand responde pelo crime de estupro.

Também há uma audiência marcada para o dia 27 de julho, sobre o caso da agressão à modelo Helena Gomes em uma academia de luxo na zona oeste de São Paulo.

**ENTENDA OS 5 PEDIDOS DE PRISÃO CONTRA BRENNAND**

Os detalhes sobre o quinto pedido ainda não foram divulgados

- Após a acusação de agressão à modelo Alliny Helena Gomes, Brennand deixou o Brasil em 4 de setembro, horas antes da denúncia do Ministério Público. O órgão determinou que ele retornasse ao Brasil até 23 de setembro e entregasse o passaporte. Como não cumpriu a medida, ele teve a prisão preventiva decretada no dia 27 de setembro e tornou-se foragido. A viagem inicialmente foi para para Dubai, nos Emirados Árabes.

- Logo depois, no dia 17 de outubro, a Justiça decretou nova prisão contra Brennand, desta vez sob a acusação de tatuar à força e manter em cárcere privado uma mulher em Porto Feliz, no interior paulista.

- No dia 7 de novembro, ele teve a terceira prisão preventiva decretada pela Justiça. Na ocasião, os promotores Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Júnior apresentaram denúncia contra ele por suspeita de estupro que teria ocorrido também em Porto Feliz.

- No dia 10 de fevereiro, o empresário teve a prisão preventiva decretada após denúncia da miss e estudante de medicina Stefanie Cohen. Ela afirma que foi estuprada por Brennand em 2021.

- No dia 22 de março, foi decretado o quinto pedido de prisão preventiva também por estupro. A reportagem não obteve detalhes sobre a identidade da vítima deste caso.