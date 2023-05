SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), protocolou nesta terça-feira (2) um projeto de lei que concede um aumento médio de 20,2% a partir de julho para os policiais do estado.

Ele apresentou ainda uma segunda proposta, que reajusta o salário mínimo no estado em 20,7% -o valor passaria dos atuais R$ 1.284 para R$ 1.550.

As duas medidas ainda precisam ser aprovadas pela Assembleia Legislativa para entrar em vigor.

No caso do aumento para policiais, o percentual pode chegar a 30% para quem estiver no início da carreira. O piso da Polícia Militar, por exemplo,d eve passar de R$ 3.500 para R$ 5.600, de acordo com o O secretário de Segurança Pública (SSP), Guilherme Derrite.

"O policial vai se sentir muito mais motivado para trabalhar", disse ele ao apresentar a proposta para os deputados estaduais.

Se for aprovada pelo Legislativo estadual, o reajuste deve contemplar mais de 150 mil integrantes das forças de segurança, incluindo profissionais das polícias Civil, Militar, Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros, além de aposentados e pensionistas.

"Os percentuais do aumento estão sendo distribuídos pelos vários postos de graduações, classes das polícias Civil e Militar. A gente tenta reter profissionais no início de carreira, então acabamos dando mais para aqueles profissionais em posição de entrada. Retenho os postos de entrada e consigo segurar aquela pessoa", afirmou o governador ao apresentar o projeto.

"Como falei na campanha, temos foco de melhorar a segurança, para isso vamos usar tecnologia, reforçar o monitoramento e reforçar o efetivo. Agora, não adianta contratar e não conseguir preservar as pessoas. Para isso, estamos mandando o projeto de recomposição salarial", disse ele.

O impacto no orçamento deste ano será de R$ 2,5 bilhões. O governo já iniciou as negociações pela aprovação da medida. No dia 11 de abril, Tarcísio reuniu líderes da base aliada no Palácio dos Bandeirantes para apresentar as prioridades da gestão, o que incluiu os reajustes para os policiais.

No encontro, ele também afirmou que pretende aumentar os salários do restante do funcionalismo estadual durante seu mandato.

A valorização dos policiais foi uma das promessas de Tarcísio na campanha de 2022. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo afirma que o salário dos servidores paulistas da segurança pública é um dos mais defasados do país.

A delegada Jacqueline Valadares diz que a média salarial do delegado em São Paulo é de R$ 12 mil, enquanto a média nacional é de R$ 18 mil.