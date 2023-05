SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo apura a divulgação de conteúdo de pornografia infantil no Twitter e o armazenamento deste material no Discord. O órgão afirmou, em nota, que a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital atua no caso e já conseguiu suspender duas contas do Twitter.

De acordo com uma denúncia recebida pela Promotoria, usuários do Twitter compartilham links que direcionam para sites que disponibilizam vídeos em que crianças e adolescentes são explorados em cenas de sexo explícito. Tais arquivos são originalmente armazenados no Discord.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com o Discord, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. Já o Twitter enviou à reportagem uma resposta automática com emoji de cocô.

Em um post já suspenso, o mesmo usuário postou diversas vezes o conteúdo de cunho criminoso.

A promotoria explica que, para driblar os algoritmos de segurança, o autor publica o link com um caractere a mais e indica que o mesmo deve ser removido para se obter acesso.

Ainda de acordo com a denúncia, o criminoso afirma que, quanto maior o compartilhamento dos links, mais "níveis" de pornografia seriam desbloqueados, liberando aos usuários uma maior quantidade desse tipo de material.

O Ministério Público afirma que ainda aguarda esclarecimentos e uma análise do CAEx (Centro de Apoio à Execução) para dar continuidade à investigação.