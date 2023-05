SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam escolheu a cozinheira mineira Manuelle Ferraz para assinar o novo prato servido a clientes de voos internacionais com longa duração (mais de 7 horas) partindo do Brasil. A chef comanda duas unidades do restaurante A Baianeira, em São Paulo, uma na Barra Funda e outra no Museu de Arte de São Paulo, o Masp.

Desde 1º de maio, todos os passageiros desses voos, classe econômica ou executiva, têm a oportunidade de experimentar a Galinhada das Deusas (arroz, frango e legumes) de Manuelle. O novo prato substitui o Baião de Dois ao Mar, da chef baiana Nara Amaral, que deu início ao programa Sabor à Brasileira, em fevereiro deste ano.

O Sabor à Brasileira faz parte de uma iniciativa da companhia para aumentar diversidade e a inclusão. A ideia é criar oportunidades e ampliar os espaços para chefs mulheres em ascensão pela criatividade e excelência do seu trabalho.

"Temos muito orgulho de ceder esse espaço para mulheres fantásticas e poder conectar os nossos clientes com pratos e sabores criados com tanto carinho e talento", afirma Paulo Miranda, vice-presidente da área de clientes da Latam, em comunicado divulgado à imprensa.

Natural de Almenara (MG), município próximo da Bahia, Manuelle traz em seus pratos ingredientes tipicamente brasileiros, que remetem às suas raízes. Essa origem, aliás, foi a fonte de inspiração para batizar seus restaurantes A Baianeira, uma síntese que expressa a junção entre "baiana" e "mineira".