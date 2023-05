SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu veículos de luxo e equipamentos de informática utilizados para a promoção de falsos sites de apostas. Os mandados tiveram como alvos influenciadores digitais que divulgavam a loteria ilegal em suas redes sociais e empresas responsáveis pela captação das apostas.

Os prêmios oferecidos no esquema chegavam a R$ 1 milhão. Cerca de 50 perfis que promoviam a loteria ilegal foram foram bloqueados -a maior parte eram contas do Instagram. Segundo a polícia, mais de 24 mil reclamações já foram registradas pelo não pagamento dos prêmios.

Os links para o site fraudulento eram divulgados em redes sociais com milhões de seguidores. Pelo menos três empresas são investigadas por receber os valores e repassar aos influenciadores. De acordo com as investigações, nenhum tipo de de auditoria era realizado. Os nomes dos influenciadores e das empresas não foram divulgados.

Os policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) cumpriram ao todo 14 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em municípios da região metropolitana de São Paulo, em Governador Valadares (MG) e Balneário Camboriú (SC). Carros de marcas luxuosas, como Porsche, Corvette, Audi, BMW e Mercedes-Benz foram recolhidos na operação.

O inquérito apura a participação dos investigados em esquemas de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e a promoção de loterias sem autorização legal. Computadores apreendidos na ação vão passar por análise.