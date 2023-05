SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um veículo desgovernado invadiu uma feira no início da tarde desta quarta-feira (3) na região da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, ferindo ao menos sete pessoas que estavam em um barraca de pastel.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a motorista de um Volkswagen Polo teria passado mal e desmaiado ao volante, perdendo o controle do veículo.

A maioria das vítimas sofreu queimaduras, que teriam sido provocadas pelo óleo do tacho da barraca, e foi encaminhada para o pronto-socorro do Tatuapé.

Entre os feridos há também uma mulher de 60 anos que foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar com traumatismo cranioencefálico. Ele foi levada para o pronto-socorro do Mandaqui.

Outros feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não está claro quantas pessoas foram atendidas.

O acidente aconteceu às 12h25, na rua Ministro Salgado Filho, 160.