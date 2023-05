RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um ônibus e um trem do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) deixou 11 pessoas feridas nesta quarta-feira (3) no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para o hospital sem ferimentos graves. Todas apresentam quadro de saúde estável.

Equipes do quartel central foram acionadas por volta das 6h30. O acidente provocou a interdição do trânsito na esquina das ruas Marechal Floriano com Avenida Passos. O trânsito só foi liberado por volta de 12h, depois que os veículos foram retirados.

A composição envolvida no acidente foi retirada do local por um guincho da concessionária VLT Carioca. O trabalho durou duas horas e 30 minutos e mobilizou 30 pessoas.

Já a linha 3 do VLT, que liga o centro da cidade ao aeroporto Santos Dumont, ficou sem circular por quase seis horas. A operação foi retomada às 12h08, mas às 14h os intervalos ainda eram irregulares.

A concessionária VLT Carioca afirmou que foi feita perícia no trem e no ônibus e que a polícia investiga as circunstâncias do acidente.

O Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro), também disse que aguarda a conclusão da perícia sobre a dinâmica envolvendo o coletivo da linha 107 (Central/Urca).

Situação dos feridos

Segundo os bombeiros, os feridos receberam os primeiros atendimentos no local. Em seguida, sete foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e outras quatro para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio.

A Secretaria municipal de Saúde informou que apenas um dos pacientes deixou o Miguel Couto por vontade própria e que os demais seguem internados, sem gravidade.