SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu no final da tarde desta quarta-feira (3) em São Carlos (232 km de SP).

Os bombeiros chegaram a afirmar que as quatro pessoas que estavam na aeronave tinham morrido, mas depois a declaração foi corrigida. Até o momento, não foi informado qual o número de mortos ou de feridos.

O helicóptero caiu em uma fazenda de difícil acesso para o resgate, também conforme o Corpo de Bombeiros.

Imagens exibidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram chamas ao fundo de uma área de mata.

No último dia 17 de março, quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero no bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. A aeronave PR-PGC, que pertencia à empresa Helimarte Táxi Aéreo, caiu por volta das 14h35

Duas das quatro vítimas eram colegas em uma empresa da área de produção de eventos. Eles trabalhavam na cidade de São Paulo e tinham ido a Guarujá para um almoço particular, segundo a Mirage Group Brasil, que confirmou a morte dos funcionários. O voo seguia da cidade da Baixada Santista para o heliporto do Campo de Marte, em Santana, na zona norte.

No dia 5 de agosto do ano passado, um helicóptero caiu no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, deixando dois mortos.

A aeronave Agusta A109-E, prefixo PP-JMA, da Majam Participações Ltda, teria saído do aeroporto de Congonhas, mas seu destino não foi divulgado.

E no dia 19 de outubro, outro helicóptero caiu no parque que fica entre as avenidas Túlio Teodoro de Campos e Jornalista Roberto Marinho, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo.

Esse acidente deixou duas pessoas feridas. O piloto da aeronave, de 51 anos, que sofreu traumatismo craniano e foi transportado pelo helicóptero Águia da PM até o Hospital das Clínicas. E um mecânico de 38 anos, que foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com fraturas nas pernas e braços.